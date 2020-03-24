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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 01:16

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Архивное фото
Фото: PA Images/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).

Как сообщает Следственный комитет РФ, задержана женщина, которая подозревается в совершении преступления.

Ребенка нашли дома у 33-летней подозреваемой. Младенец здоров, сейчас возвращен родителям.

Новорожденная девочка пропала 23 марта. Были возбуждены два уголовных дела: о похищении ребенка и халатности. Дела соединены в одно производство.

Между тем "Комсомольская правда" пишет, что похитительница была одета, как пациентка медучреждения. Не исключено, подчеркивает СМИ, что женщина ранее потеряла ребенка.

Марий Эл Йошкар-Ола

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