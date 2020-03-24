Запущена горячая линия по оказанию психологической помощи заболевшим коронавирусом

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Судебно-экспертная палата РФ запустила "горячую линию" по оказанию бесплатной психологической помощи заболевшим коронавирусом на время карантина по COVID-19, сообщил "Интерфаксу" президент палаты Денис Шульженко.

"Специалисты "горячей линии" оказывают консультации людям с подтвержденным диагнозом COVID-19, родственникам заболевших, тем, кто потерял работу или бизнес из-за пандемии коронавируса",- сказал Шульженко.

Телефон горячей линии 8(800) 201-27-45, Skype: f.aquamodule

Шульженко отметил, что консультации оказывают высококвалифицированные специалисты с многолетним опытом работы в области кризисной психологии, чьи квалификация и право на предоставление психологической помощи подтверждены дипломами государственного образца. Глава палаты уточнил, что обратиться на горячую линию могут граждане РФ, постоянно проживающие, имеющие вид на жительство или находящиеся по месту временного пребывания на территории Российской Федерации.

"Сейчас самое главное не допустить паники среди населения в связи со сложившейся ситуацией. Рушится привычный миропорядок: люди не понимают, как им строить планы на будущее, что их ждет, как обезопасить от угрозы себя и близких",- подчеркнул Шульженко. По его словам, "режим самоизоляции тоже большое испытание для современного человека, не каждый это выдержит".

"Есть люди с нестабильной психикой, которые зачастую предпринимают не вполне взвешенные решения или вовсе ведут себя неадекватно. Работа специалистов горячей линии направлена как раз на то, чтобы не допустить паники, неразберихи успокоить взволнованных граждан оказать им первую психологическую помощь в сложной ситуации", - сказал Шульженко.