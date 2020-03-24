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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:42

Карстовый провал глубиной 10 метров образовался в нижегородском селе

Карстовый провал глубиной 10 метров образовался в нижегородском селе
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Карстовая яма глубиной около 10 метров образовалась во вторник в одном из сел Гагинского района Нижегородской области.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили "Интерфаксу", что около 07:50 поступила информация об образовании карстового провала в границах села Березники. Диаметр провала — 15 метров, глубина — 10 метров, площадь — 176 кв. м. Пострадавших и материального ущерба нет, уточнил собеседник агентства.

Место провала ограждено, организовано дежурство полицейских.

В группе регионального главка МЧС в соцсети отмечается, что карстовый провал образовался между двумя домами, расстояние до которых - от 70 до 90 метров.

Нижегородская область

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