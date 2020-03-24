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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:24

Академик РАН рассказал об альтернативе борьбе с изменениями климата

Разумнее адаптировать человечество к изменениям климата, на это потребуется $500 млрд ежегодно, заявил Борис Порфирьев

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Вместо борьбы с изменениями климата целесообразнее адаптировать человечество к ним, считает директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН академик Борис Порфирьев.

Как заявил ученый на II Всероссийской научно-практической конференции "Анализ и прогнозирование развития экономики России" в Новосибирске во вторник, люди на протяжении всей своей истории адаптировались к изменениям климата. Сейчас на эти цели нужно будет выделять примерно 500 млрд долларов ежегодно, отметил Порфирьев, которого цитирует издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

"Налицо мощный перекос в сторону борьбы с изменениями климата в ущерб ликвидации голода, преодолению бедности и неравенства (что крайне актуально для России), сохранению биоразнообразия и другим приоритетам", - подчеркнул академик.

"На щит поднимается сокращение выбросов СО2 и общая декарбонизация энергетики, "синдром Греты Тунберг" овладел многими государственными деятелями и экспертами", - отметил ученый.

При этом, по словам Порфирьева, на Давосском форуме в январе нынешнего года давались оценки рисков на десятилетие вперед, и риск провала климатической политики занял второе место по опасности после применения ядерного оружия. "Я считаю эти риски сравнимыми только по вероятности", - сказал академик.

Он подчеркнул, что Россия является добросовестным исполнителем Киотского протокола, Парижских соглашений и мировым лидером по снижению выбросов антропогенных парниковых газов, а также страной, где около 30% генерации электроэнергии приходится на ГЭС и атомные станции, расходующие очень мало невозобновляемого уранового топлива.

Борис Порфирьев РАН

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