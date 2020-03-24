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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:24

Житель Татарстана убил товарища, отрезал ему ноги и свел счеты с жизнью

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Тела двух мужчин найдены в Набережных Челнах в ходе расследования уголовного дела об убийстве, сообщает управление СКР по Татарстану во вторник.

17 марта на городском предприятии по сортировке мусора была обнаружена человеческая нога, упакованная в мешок для отходов. Было возбуждено дело об убийстве.

Расследуя это дело, правоохранительные органы нашли 23 марта в квартире на улице Раскольникова тела двух 34-летних мужчин: одно в ванной и одно в комнате.

По версии следствия, в декабре 2019 года житель Екатеринбурга приехал в гости к приятелю в Татарстан. Предположительно, 14 марта они поссорились, и один из них задушил второго, после чего положил тело убитого в ванну, отрезал ухо и ноги, завернул их в пакет и выкинул. Спустя пару дней мужчина свел счеты с жизнью.

При осмотре квартиры следователи обнаружили бутылки из-под алкоголя и ножи со следами крови.

Татарстан Набережные Челны

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