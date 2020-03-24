Спасатели спасли пса, унесенного на льдине в Барнауле
Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Барнауле сотрудники МЧС спасли собаку, унесенную на льдине на реке Обь.
Как сообщает пресс-центр администрации города, пес по кличке Оскар выбежал на лед Оби, когда дети вывели его на прогулку. Собаку отнесло течением, и самостоятельно выбраться он уже не мог.
Хозяйка Оскара вызвала спасателей, которым пришлось добираться до собаки на лодке.
Спасатели вызволили животное и перевезли его к хозяйке.
Барнаульские спасатели вернули унесенного на льдине пса хозяевам. . Операция по спасению собаки развернулась накануне после звонка жительницы Научного городка по номеру "112". По ее словам, во время прогулки с детьми домашний любимец Оскар выбежал на лед Оби, его отнесло течением и самостоятельно выбраться он уже не мог. . Добираться до собаки экстренно выехавшей по вызову дежурной бригаде управления по делам ГОЧС г.Барнаула пришлось на лодке. . Далее, как написала хозяйка Оскара в письме "быстро, смело, с высоким профессионализмом они добрались до собаки и спасли. Мы безмерно благодарны! Спасибо большое". Теперь Оскар дома. . #Барнаул #ГОЧСБарнаул #службаспасения #службаспасения112