Спасатели спасли пса, унесенного на льдине в Барнауле

Барнаульские спасатели вернули унесенного на льдине пса хозяевам. . Операция по спасению собаки развернулась накануне после звонка жительницы Научного городка по номеру "112". По ее словам, во время прогулки с детьми домашний любимец Оскар выбежал на лед Оби, его отнесло течением и самостоятельно выбраться он уже не мог. . Добираться до собаки экстренно выехавшей по вызову дежурной бригаде управления по делам ГОЧС г.Барнаула пришлось на лодке. . Далее, как написала хозяйка Оскара в письме "быстро, смело, с высоким профессионализмом они добрались до собаки и спасли. Мы безмерно благодарны! Спасибо большое". Теперь Оскар дома. . #Барнаул #ГОЧСБарнаул #службаспасения #службаспасения112

A post shared by Администрация Барнаула (@barnaul.official.gorod) on Mar 24, 2020 at 2:23am PDT