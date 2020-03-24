Спасатели спасли пса, унесенного на льдине в Барнауле

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Барнауле сотрудники МЧС спасли собаку, унесенную на льдине на реке Обь.

Как сообщает пресс-центр администрации города, пес по кличке Оскар выбежал на лед Оби, когда дети вывели его на прогулку. Собаку отнесло течением, и самостоятельно выбраться он уже не мог.

Хозяйка Оскара вызвала спасателей, которым пришлось добираться до собаки на лодке.

Спасатели вызволили животное и перевезли его к хозяйке.