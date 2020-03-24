Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:24

Жительница Тульской области ранила ножом полицейского

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Следственные органы в Тульской области возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, напавшей на сотрудников полиции и ранившей ножом одну из них. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, накануне в одной из квартир в поселке Ревякино Ясногорского района 36-летняя ранее судимая женщина напала на полицейских, вызванных на место происшествия для пресечения бытового конфликта.

Сначала она ударила ножом женщину-полицейского, нанеся ей колото-резаную рану плеча,а затем набросилась с кулаками на участкового и дознавателя райотдела полиции.

Уголовное дело возбуждено по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Тульская область

Новости

Регионам РФ рекомендовано закрыть кинотеатры и запретить кальяны в барах

Регионам РФ рекомендовано закрыть кинотеатры и запретить кальяны в барах

ЦБ рекомендовал реструктурировать кредиты пострадавшим от коронавируса самозанятым

ЦБ рекомендовал реструктурировать кредиты пострадавшим от коронавируса самозанятым

В Чечне подтвердился первый случай коронавируса

Россия отменила временный запрет на экспорт круп

Ложный вызов скорой по коронавирусу закончился приводом для пьяного шутника

Главврач больницы в Коммунарке призвал готовиться к итальянскому сценарию с COVID-19

Главврач больницы в Коммунарке призвал готовиться к итальянскому сценарию с COVID-19
Экономический кризис

Основатель "Теремка" заявил о "сокрушительных потерях" ресторанной отрасли

В Роспотребнадзоре сообщили о производстве 500 тыс. тестов на COVID-19 в неделю

Qiwi решила свернуть работу Рокетбанка

Qiwi решила свернуть работу Рокетбанка
Пожар в торговом центре в Кемерове

Польша выдала России совладельца сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');