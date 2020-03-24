Жительница Тульской области ранила ножом полицейского

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Следственные органы в Тульской области возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, напавшей на сотрудников полиции и ранившей ножом одну из них. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, накануне в одной из квартир в поселке Ревякино Ясногорского района 36-летняя ранее судимая женщина напала на полицейских, вызванных на место происшествия для пресечения бытового конфликта.

Сначала она ударила ножом женщину-полицейского, нанеся ей колото-резаную рану плеча,а затем набросилась с кулаками на участкового и дознавателя райотдела полиции.

Уголовное дело возбуждено по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).