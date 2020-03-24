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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:52

Житель Белгорода зарезал тещу и пытался убить малолетнего сына

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Следствие в Белгородской области возбудило уголовное дело в отношении жителя Белгорода, подозреваемого в убийстве человека и в покушении на убийство ребенка, сообщается во вторник на сайте Следственного комитета России.

По версии следствия, в ночь на 24 марта в квартире по улице Садовой города Белгорода произошел семейный конфликт между находившимся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемым и его 58-летней тещей. В ходе конфликта мужчина нанес ножом не менее 20 ударов женщине, отчего та скончалась на месте.

Очевидцем происходящего стал 10-летний сын подозреваемого, которого он также попытался убить.

После этого преступник скрылся из квартиры. Отреагировавшие на шум и крики соседи вызвали скорую помощь для оказания помощи ребенку.

Уголовное дело возбуждено по статье "убийство, совершенное с особой жестокостью, покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего" (п. "д" ч.2 ст.105, ч.3 ст.30 п.п. "а, в" ч.2 ст.105 УК РФ).

В настоящее время подозреваемый задержан.

Белгородская область

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