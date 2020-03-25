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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:52

Спасатели не обнаружили взрывных устройств на якобы заминированном самолете

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Экстренные службы работают утром в среду в аэропорту Южно-Сахалинска, где приземлился рейс авиакомпании "Россия" из Москвы, который во время полета "заминировали" неизвестные.

"Спустя час после вылета того рейса из Москвы поступили анонимные сообщения о том, что самолет заминирован. Полученные рекомендации позволили экипажу продолжить полет. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Южно-Сахалинска утром в среду по расписанию. Посадка прошла в штатном режиме", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе аэропорта "Южно-Сахалинск".

По словам собеседника, пассажиры и экипаж покинули воздушное судно. Самолет обследовали оперативные службы, взрывные устройства не обнаружены, "сейчас проверяют груз и почту, параллельно ведется подготовка самолета к вылету в обратный рейс в Москву".

Москва Сахалинская область

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