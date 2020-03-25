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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:52

Кузбасский фитнес-тренер предлагал предпринимателям запугивать конкурентов коронавирусом

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Полиция Новокузнецка нашла автора объявления, который за 50 тыс. рублей предлагал предпринимателям свои услуги по запугиванию их конкурентов возможным заражением коронавирусом, сообщает в среду пресс-служба Главного управления МВД по Кузбассу.

"Сотрудники полиции обнаружили размещенную на сайте бесплатных объявлений информацию следующего содержания: "Приду к вашим конкурентам после поездки в Китай. Посетим офис/заведение вашего конкурента, будем кашлять/чихать. После обратимся в медицинское учреждение о подозрительных симптомах и сообщим, что посещали". Стоимость своеобразной услуги составила 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении ГУ МВД.

Автором объявления оказался 21-летний фитнес-тренер, который пояснил правоохранителям, что хотел пошутить и привлечь внимание к своей странице на сайте объявлений. В Китае молодой человек никогда не был.

Собранные в отношении местного жителя материалы переданы специалистам территориального подразделения Роспотребнадзора для дальнейшего разбирательства.

Полиция напоминает, что за распространение в СМИ и интернете заведомо недостоверной информации о коронавирусе предусмотрена административная ответственность.

Кузбасс

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