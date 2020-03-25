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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:42

Глава Крыма поручил искусственно не наращивать турпоток в апреле из-за COVID-19

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Увеличение потока туристов в Крым в течение ближайшего месяца может быть опасно из-за распространения нового типа коронавируса, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Он потребовал не наращивать турпоток искусственно, не переориентироват

"Мое глубокое убеждение - в апреле никаких рывков на этот счет не делать. Апрель побережемся. Если хотим победить, надо навалиться и разрешить все до мая", - сказал Аксенов.

По его словам, "никакие доходы от туротрасли" не покроют расходы на выявление зараженных и установление тех, кто с ними контактировал.

В Крыму выросло число бронирований отелей крупными операторами на майские праздники и лето, выкуплено от 35 до 90% предложений, авиакомпании заявляют о готовности увеличить число рейсов на полуостров.

В Крыму и Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности.

На полуострове под меднаблюдением на дому остаются около 2 тысяч человек, на карантине в больницах - больше 70 пациентов. Диагноз коронавирус подтвержден у семи жителей республики,.

Крым Сергей Аксенов

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