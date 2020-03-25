Властям РФ хватает средств на борьбу с коронавирусом, но помощь бизнеса они готовы принять

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Денег на борьбу с коронавирусом у государства достаточно, но за любую помощь бизнеса власти будут благодарны, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Так она прокомментировал вчерашнее решение акционеров консорциума "Альфа-групп" о том, что готовая прибыль инвестиционной компании А1 в сумме 1 млрд рублей будет передана в распоряжение Оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Средства планируется направить на неотложные меры, предпринимаемые правительством РФ, и поддержку граждан.

Голикова подчеркнула, что партнерство между государством, бизнесом, некоммерческими и волонтёрскими организациями будет способствовать сохранению устойчивости экономики.