Суд по делу бизнесмена, задолжавшего Кобзону $25 млн, перенесли из-за COVID-19

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Ставропольского края приступит к рассмотрению заявления вдовы народного артиста СССР Иосифа Кобзона о признании банкротом должника своего супруга Вагифа Пейсахова, который зарегистрирован в Ставрополе, через три недели, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Судебное заседание отложено на 16 апреля", - сказал представитель Арбитражного суда.

Как сообщалось, заседание должно было состояться 25 марта. На сайте суда размещено сообщение о том, что "в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции с 19 марта по 10 апреля 2020 года Арбитражный суд Ставропольского края приостанавливает личный прием граждан (прием, выдачу документов, ознакомление с делами) и проведение судебных заседаний".

При этом в этот период суд будет рассматривать дела приказного и упрощенного производства, а также дела о привлечении к административной ответственности.

Дело должника Кобзона

Со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел сообщалось, что вдова артиста Нинель Кобзон подала в Арбитражный суд Ставрополья заявление о признании банкротом должника своего супруга - ставропольского индивидуального предпринимателя Вагифа Пейсахова. Сумма требований заявителя составляет 1 млрд 595 млн 800 тыс. рублей ($25 млн).

Ранее вдова артиста обращалась с аналогичным заявлением в Арбитражный суд Москвы. Однако в ходе разбирательства выяснилось, что должник зарегистрирован в Ставрополе, поэтому дело было передано для рассмотрения в Арбитражный суд Ставрополья.

В сентябре 2016 года Одинцовский суд Московской области приговорил Пейсахова к шести годам колонии общего режима. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), поскольку взял в долг у Кобзона $25млн и эти деньги не вернул.

По данным СМИ, Пейсахов занял деньги на развитие бизнеса, но как позднее сам признался, проиграл их в покер. В этой связи артист обратился в полицию и было возбуждено уголовное дело.

Народный артист СССР и депутат Госдумы Кобзон скончался 30 августа 2018 года на 81 году жизни.