В Думу внесен законопроект о телемедицинских осмотрах при эпидемиях

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается предоставить правительству право в условиях ЧС или эпидемии разрешать проводить первичные медосмотры при помощи телемедецинских технологий.

Законопроект (№ 930215-7) "О внесении изменений в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" размещен в среду на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. В числе авторов законопроекта - спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, сенатор Андрей Турчак.

В пояснительной записке к документу указано, что законопроект предусматривает право правительства РФ в условиях чрезвычайной ситуации и (или) в случае угрозы распространения опасного заболевания устанавливать иные особенности и порядки оказания медицинской помощи, в том числе с применением телемедицинских технологий.

В случае принятия этого законопроекта он позволит кабмину в период эпидемий и ЧС в условиях дефицита медиков оперативно изменять порядок оказания медпомощи. Это повысит доступность медицинской помощи для населения, говорится в документе.

В настоящее время законодательство не позволяет проводить первичные медосмотры при помощи телемедицинских технологий.