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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:51

Две трети россиян согласились бы привиться от коронавируса

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Большинство россиян (64%) согласны сделать себе прививку от коронавируса, как только будет разработана соответствующая вакцина, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в среду в "Интерфакс".

Опрос показал, что наибольшую готовность привиться от коронавируса проявляет молодежь в возрасте до 24 лет - 75% респондентов данной возрастной категории.

Согласно исследованию, среди мужчин больше согласных на прививку, чем среди женщин - 66% и 60% респондентов соответственно.

В свою очередь, по данным Superjob.ru, каждый третий россиянин (36%) не видит необходимости делать себе такую прививку. Больше всего скептиков относительно необходимости в прививании и опрошенных 25-34 лет и 35-44 лет - по 40% респондентов соответственно.

Опрос был проведен 24-25 марта 2020 года среди 1600 россиян в возрасте старше 18 лет, представляющих экономически активное населения, в 315 населенных пунктах, во всех федеральных округах РФ.

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