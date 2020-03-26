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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:14

С 27 марта сотрудники федеральных органов власти будут работать удаленно

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Правительство России поручило руководителям министерств до 27 марта осуществить перевод максимального числа сотрудников на дистанционный режим работы из-за угрозы коронавируса COVID-19.

При этом необходимо обеспечить бесперебойность работы федеральных органов исполнительной власти, говорится в перечне решений по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19 на территории РФ.

Кроме того, министерства должны представить в аппарат правительства информацию о количестве переведенных на удаленную работу сотрудников центрального аппарата и отдельно территориальных органов. Также должна быть представлена информация о количестве беременных, женщин с детьми в возрасте до 14 лет, а также сотрудников старше 60 лет.

Министерства должны обеспечить проведение аналогичных мероприятий подведомственными организациями.

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