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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:03

В Междуреченске косуля застряла в воротах детсада

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В заборе детского сада города Междуреченска (Кемеровская область) застряла косуля, ее спасали сотрудники МЧС, заповедника и воспитатели детского сада.

Как сообщает пресс-центр администрации Междуреченска, косуля попала на территорию детсада, перепрыгнув по сугробам забор. Она попыталась выйти, но застряла между прутьев забора.

Воспитатели вызвали сотрудников МЧС и представителей заповедника "Кузнецкий Алатау", а в ожидании помощи отправились успокаивать косулю.

"Мы накрыли ее халатом, чтобы она не видела, что происходит вокруг и сильно не нервничала. Пока косуля пыталась выбраться из ловушки, разбила себе нос и копытца, поэтому решили придерживать бедняжку, чтобы не травмировалась еще больше. А тут уже и спасатели подоспели", - цитирует пресс-центр заведующую детсадом Зою Попок.

Сотрудники МЧС раздвинули прутья и передали животное работникам заповедника. По словам специалистов, у косули нет переломов, ей дали успокоительное и обработали раны. Животное некоторое время будет находиться в экоцентре заповедника. Предполагается, что она вышла к людям в поисках еды, либо была чем-то напугана в лесу. Планируется, что впоследствии она будет выпущена обратно в лес.

Междуреченск

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