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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:03

Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.

Как сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, спецслужба продолжает розыск всех участников нападения на военнослужащих 6-й парашютной десантной роты 104 полка 76 Псковской дивизии ВДВ, произошедшего в период с 29 февраля по 1 марта 2000 г. в Чечне, в результате которого погибло 84 десантника.

В ходе работы совместно со СКР были найдены неопровержимые доказательства причастности к этому преступлению уроженца Чечни Башаева Майрбека, 1983 года рождения, не понесшего за это уголовного наказания, отметили в спецслужбе.

После задержания во Владимирской области Башаева доставили в орган предварительного следствия для проведения следственных действий по статьям 209 ("Бандитизм"), 279 ("Вооруженный мятеж") и 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") УК России. Его также планируется отправить под стражу, заявили в ЦОС.

Со своей стороны, в пресс-службе СКР напомнили, что ранее следствием была установлена причастность к этим преступлениям 26 человек. "Из них 14 осуждены за участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих и приговорены к длительным срокам лишения свободы. Пятеро объявлены в розыск. В отношении двух фигурантов уголовное преследование прекращено в связи с их смертью - они были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления. В отношении пяти лиц уголовные дела рассматриваются судами", - сказал собеседник "Интерфакса" в пресс-службе.

В 2000 году объединенная вооруженная банда под общим руководством Басаева и Хаттаба напала на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в горах в районе села Улус-Керт. Тогда погибли 84 военнослужащих, четверо получили ранения различной степени тяжести.

ФСБ СКР Владимирская область Улус-Керт Чечня Майрбек Башаев

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