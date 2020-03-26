Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:03Заразились
на 26.03В России 840+182В мире 467 594+49 628

Обвиняемого во взятке экс-мэра Челябинска отпустили под домашний арест

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) изменил меру пресечения обвиняемому в получении взятки бывшему главе администрации Челябинска Евгению Тефтелеву с ареста на домашний арест, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

"Кассационный суд сегодня удовлетворил ходатайство адвоката Тефтелева и изменил ему меру пресечения на домашний арест до 10 апреля", - сказали в суде.

Ранее сообщалось, что Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя о продлении ареста Тефтелева до 10 апреля, это решение оставила в силе апелляционная инстанция Челябинского облсуда.

Органами предварительного следствия Тефтелев обвиняется по пунктам "а, в" части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

Тефтелев и предполагаемый сообщник, Евгений Пашков, были задержаны и взяты под арест в начале декабря 2019 года.

Челябинск Евгений Тефтелев

Новости

Свыше 500 человек привлекли в РФ к ответственности за нарушение карантина

Свыше 500 человек привлекли в РФ к ответственности за нарушение карантина

ВОЗ не нашла доказательств искажения Россией данных по COVID-19

ВОЗ не нашла доказательств искажения Россией данных по COVID-19

ФСИН не нашла больных COVID-19 в колониях и СИЗО

ФСИН не нашла больных COVID-19 в колониях и СИЗО

Винокур заявил, что пока неизвестен результат анализов Лещенко на COVID-19

Джек Ма передал РФ более 1 млн масок и 200 тыс. тестов для выявления COVID-19

Джек Ма передал РФ более 1 млн масок и 200 тыс. тестов для выявления COVID-19

Путин признался, что надеется победить коронавирус в РФ раньше, чем через три месяца

Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне

В ВОЗ сочли преждевременным введение жесткого карантина в России

В ВОЗ сочли преждевременным введение жесткого карантина в России

Сибирские автоперевозчики попросили Путина о моратории на "Платон" и удешевлении солярки

Правительство получит право вводить режим ЧС

Правительство получит право вводить режим ЧС
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');