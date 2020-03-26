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В ВОЗ заявили, что вакцину от коронавируса можно ждать не раньше, чем через год

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Ожидать готовую вакцину против коронавируса можно не ранее, чем через год, речь о ее производстве пока не идет, заявила "Интерфаксу" представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

Она напомнила, что этот процесс многостадийный и длительный, который включает не только синтез самого препарата, но и клинические испытания.

"Поэтому можно ожидать готовую вакцину не раньше, чем через год", - сказала доктор Вуйнович.

Вуйнович добавила: "Что касается тест-систем, Российский Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" включен ВОЗ в глобальный реестр референс-лабораторий, обладающих возможностями для помощи в лабораторной диагностике нового коронавируса и в других странах мира".

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ВОЗ Мелита Вуйнович.

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