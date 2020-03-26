Свыше 500 человек привлекли в РФ к ответственности за нарушение карантина

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов привлекли к ответственности более 500 человек, нарушивших карантин, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что полицейские вместе с сотрудниками Роспотребнадзора проверяют, как соблюдаются карантинные мероприятия и не нарушают ли граждане, особенно приехавшие из-за рубежа, режим самоизоляции.

Волк отметила, что люди привлекаются к ответственности за нарушение административного законодательства.

Ежедневно в проверках участвуют порядка 10 тысяч сотрудников полиции.