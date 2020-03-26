В Петербурге загорелись ангары на территории бывшего завода

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Петродворцовом районе Петербурга по повышенному номеру сложности тушат возгорание в трех ангарах, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС в четверг.

Сообщение о пожаре в трех ангарах на территории бывшего авторемонтного завода в поселке Мартышкино поступило в 17:16.

По данным ведомства, площадь ангаров - 10 на 30 метров, площадь возгорания достигла 500 кв. метров. Пожару присвоен второй номер сложности.

В тушении принимают участие 45 человек и 13 единиц техники.

Дальнейшая информация уточняется, добавили в главке.