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X Петербургский международный юридический форум перенесен на весну 2021 года

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - X Петербургский международный юридический форум, запланированный на предпоследнюю неделю мая, переносится на весну 2021 года в связи с пандемией коронавируса, а в апреле этого года пройдет правовой онлайн-форум, сообщили в пресс-службе Минюста.

"Юбилейный X Петербургский международный юридический форум переносится на 18-22 мая 2021 года. В то же время Организационным комитетом принято решение о проведении в апреле 2020 года онлайн Форума, посвященного правовым аспектам общественной жизни в условиях пандемии COVID-19", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отметили, что это мероприятие позволит привлечь к обсуждению самых актуальных вопросов тысячи юристов со всего мира. "В онлайн форуме планируется участие заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева", - говорится в пресс-релизе.

В Петербургском международном юридическом форуме "9,5: законы коронавируса" примут участие представители органов государственной власти, юристы, адвокаты, нотариусы почти из 100 стран мира. Программа форума в ближайшее время появится на сайте ПМЮФ spblegalforum.ru, сообщили в министерстве.

Там добавили, что участие в форуме-2020 будет бесплатным.

Как сообщалось, согласно распоряжению президента России Владимира Путина, ПМЮФ должен был пройти 19-23 мая этого года.

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