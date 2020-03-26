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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:48Заразились
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На Кубе умер заболевший коронавирусом россиянин

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Находившийся на Кубе россиянин, у которого недавно выявили коронавирус, скончался. Об этом сообщает Минздрав республики.

Умершему пациенту было 45 лет. Он страдал от сахарного диабета 2-го типа. Он умер от осложнений, вызванных заражением COVID-19.

Ранее на этой неделе издание сообщило, что заражение новым коронавирусом выявили у россиянина, прибывшего на Кубу из Франции.

Он прибыл на Кубу 12 марта из Франции. Симптомы заражения у него появились 20 марта. Его госпитализировали, но состояние его здоровья было тяжелым.

Куба РФ COVID-19

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