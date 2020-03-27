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Принимать решения по рейсам для вывоза из РФ иностранцев будет Росавиация

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Росавиации самостоятельно принимать решения по осуществлению рейсов, связанных с вывозом иностранных граждан в зарубежные страны.

В поручении российского премьера также указано, что помимо рейсов, связанным с вывозом из России иностранных граждан, Росавиация будет принимать решения и по поводу грузовых, почтовых, санитарных, гуманитарных рейсов, перегонов пустых воздушных судов для технического обслуживания, транзитных полетов с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на российской территории.

Выдача разрешений на полеты других категорий рейсов будет осуществляться только по отдельным решениям правительства РФ.

Михаил Мишустин Росавиация

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