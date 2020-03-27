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В Петербурге и Ленобласти после резкого потепления похолодает

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Резкое потепление на выходных в Петербурге и Ленинградской области сменится холодом и осадками, сообщили "Интерфаксу" в региональном Гидрометцентре в пятницу.

В Петербурге в субботу будет без осадков, ночью плюс 1-3 градуса, днем 10-12 градусов выше нуля. В воскресенье ночью ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет составлять от нуля до минус 2 градусов, днем плюс 1-3 градуса.

В Ленинградской области в субботу ночью преимущественно без осадков, во второй половине дня местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью от минус 3 до плюс 2 градусов, днем плюс 9-14 градусов. В воскресенье в большинстве районов ожидаются небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1 градуса, днем от минус 1 до плюс 4 градусов.

Петербург Ленинградская область

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