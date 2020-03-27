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Застрявшая во Вьетнаме мэр Тамбова получила премию за хорошую работу

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Депутаты Тамбовской городской Думы приняли решение премировать ряд муниципальных служащих, в том числе главу Тамбова Наталию Макаревич, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в гордуме.

Между тем глава Тамбова в настоящее время находится во Вьетнаме под наблюдением врачей. Макаревич не может выехать в Россию из-за эпидемии коронавируса.

Премии получили также депутаты гордумы, работающие на постоянной основе, глава горизбиркома и глава Контрольно-счетной палаты.

"Эта премия предусмотрена системой оплаты труда, заложена в бюджет и выплачивается по решению депутатов. Основанием для не выплаты премии были бы недостатки в работе, которую выполняют эти должностные лица", - написал депутат гордумы Алексей Власкин на своей странице в фейсбуке.

Тамбов Вьетнам Наталья Макаревич

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