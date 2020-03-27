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Гигантскую рыболовную сеть-ловушку вытащили из реки в Ростове-на-Дону

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства в Ростове-на-Дону обнаружили и изъяли незаконно установленную в реке Маныч сеть-ловушку размером в 142 метра.

В пресс-службе управления отметили, что ранее сеть таких размеров не встречалась инспекторам Нижнедонского отдела рыбоохраны. Размер предотвращенного ущерба составил более 600 тыс. рублей, отметил собеседник агентства.

В ловушке находились 330 раков, 1,5 тыс. окуней, 20 судаков и более 70 густер.

Возбуждено дело об административном правонарушении.

Ростов-на-Дону

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