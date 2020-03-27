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Секретарь Совбеза заявил об аварийном состоянии 840 медучреждений на юге России

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на фоне распространения коронавируса провел в режиме видеоконференции совещание по вопросам здравоохранения с руководством регионов Южного федерального округа.

Как сообщает пресс-служба Совбеза, Патрушев заявил, что в Южном федеральном округе 840 зданий медучреждений находятся в аварийном состоянии, нехватка медперсонала составляет более 46 тысяч человек, из них половина - врачи.

Кроме этого, почти 40% автомобилей скорой помощи требуют замены, сообщил Патрушев. Худший показатель в Астраханской области - 60%, в Ростовской области - более 50%, в Севастополе - 45%.

По его словам, органы прокуратуры в прошлом году выявили десять тысяч нарушений законодательства в сфере здравоохранения, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 2400 лиц.

Патрушев также отметил, что угрозой устойчивого функционирования системы здравоохранения является отсутствие в стране эффективной отрасли, специализирующейся на разработке и производстве медицинской техники и изделий.

"Должен заметить, что поручения по развитию отечественного производства медицинского оборудования неоднократно давались президентом России, соответствующие меры также предусмотрены в Стратегии развития медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года", - заявил секретарь Совбеза.

Все медицинские организации должны быть готовы к приему больных коронавирусом, заявил Патрушев, указав также на необходимость уделять особое внимание информированию населения о принимаемых профилактических мерах. "В целом такая работа в стране уже развернута под руководством оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой инфекции", - сказал секретарь Совбеза РФ.

Он также призвал органы власти Южного федерального округа уделить больше внимания безопасности детей, которых из-за коронавируса перевели на дистанционное обучение.

"В связи с введением в регионах режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса следует активно задействовать все возможности "Системы 112", - сказал он, имея в виду вызов экстренных оперативных служб по единому номеру 112.

"Ряд поручений в связи с приближающимся курортным сезоном мы оставляем на особом контроле. Следует активизировать профилактическую работу с населением по соблюдению мер пожарной, экологической безопасности, безопасности на водных объектах. Важно также обеспечить безопасность проведения летнего детского оздоровительного отдыха", - сказал он.

В совещании приняли участие полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, руководство Крыма, Адыгеи, Калмыкии, Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей и города Севастополя, Минздрава, Минпромторга, МВД, МЧС, ФСБ России, Роспотребнадзора, Росгвардии, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета.

Николай Патрушев

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