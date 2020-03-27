В России выросло число природных пожаров на фоне малоснежной зимы и тепла

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В России в этом году из-за нехарактерно малоснежной зимы и установившейся теплой погоды значительно возросло число природных пожаров, и начались они уже в марте, сообщают в МЧС России.

В стране на сегодняшний день зафиксированы порядка 35 тысяч пожаров на открытых территориях. "В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, рост количества этих пожаров составляет порядка 21%", - сказали "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе МЧС России.

"Природные пожары начались уже в марте, что нехарактерно для нашей страны. Необходимо продолжить заниматься их предупреждением... В части регионов уже введён особый противопожарный режим", - добавили в ведомстве.

Также спасатели сообщили, что основной проблемой пожароопасного сезона из года в год остаются палы сухой растительности.