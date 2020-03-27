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В Твери выписали двух пациентов, выздоровевших после коронавируса

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - 27 марта в Твери выписали двух пациентов, которые выздоровели после коронавируса, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства.

"Мужчина и женщина, 37-ми и 35-ти лет проходили лечение в Калининской районной клинической больнице. Сразу после подтверждения диагноза семейную пару, вернувшуюся из-за рубежа, госпитализировали в специализированное отделение ЦРБ, где на протяжении 11 дней они получали необходимое лечение", - отметил собеседник агентства.

По его словам, после двукратного проведения теста получены отрицательные анализы. По словам врачей, все это время пациенты чувствовали себя удовлетворительно.

"В настоящее время в Тверской области необходимое лечение проходит еще один пациент с диагнозом коронавирус. В регионе предпринимаются все необходимые меры по предупреждению распространения инфекции. Все действия координирует рабочая группа, которую возглавляет губернатор Игорь Руденя", - рассказал представитель пресс-службы.

Он отметил, что в ближайшее время будет произведена закупка свыше 1 тыс. единиц медицинского оборудования, лекарственных препаратов, средств защиты, необходимых для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. В том числе это аппараты искусственной вентиляции лёгких, транспортные аппараты ИВЛ, пульсоксиметры, многофункциональные аппараты ингаляционной анестезии, инфузионные насосы, дефибрилляторы, мониторы пациентов и другое оборудование.

"С 17 марта в регионе введён режим повышенной готовности для всех органов и сил региональной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Запрещено проведение массовых культурных и спортивных мероприятий. На регулярной основе в общественных местах, учреждениях соцзащиты, на транспорте и на вокзалах проводится дезинфекция", - добавил собеседник агентства.

Хроника коронавируса. Март.

Тверская область

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