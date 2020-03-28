Коронавирус предварительно диагностирован у семи человек в Хабаровском крае
Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Первичные анализы выявили коронавирус у семи человек в Хабаровском крае, госпитализированных с ОРВИ, сообщил в субботу Минздрав региона в соцсети.
"По состоянию на утро 28 марта, в Хабаровском инфекционном госпитале находится пять человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, 30 пациентов с внебольничной пневмонией (за сутки поступил один), 32 пациента с ОРВИ, у семи из них зафиксирован первично положительный результат на COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что анализы направлены для подтверждения.
На данный момент коронавирус в Хабаровском крае подтвержден у пяти пациентов, один из них находится в стабильно тяжелом состоянии, четверо - в удовлетворительном.
В изоляторе находятся 11 человек, из числа близких контактов пациентов с установленным диагнозом COVID-19. Все они в удовлетворительном состоянии, признаков заболевания у них нет.