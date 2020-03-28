Более 166 тыс. человек из-за COVID-19 в России находятся под меднаблюдением

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Российские медики наблюдают за 166,7 тыс. человек в рамках мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции в стране, сообщает Роспотребнадзор в субботу.

"Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 год находилось 250 989 человек, по состоянию на 27.03.2020 под контролем остаются 166 739 человек", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс".

Накануне Роспотребнадзор сообщил, что в стране сделано четверть миллиона (249,96 тыс.) тестов на коронавирус. В пресс-службе в субботу уточнили, что 223,5 тыс. из них сделаны в лабораториях Роспотребнадзора, остальные 26,5 тыс. исследований пришлись на региональные лаборатории медицинских организаций.