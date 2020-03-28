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Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Костромской области

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Медики зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией в Костромской области.

По данным пресс-службы главы региона, 21 марта группа костромичей с тремя детьми вернулась из поездки в Великобританию. Все самостоятельно остались на карантине. Через несколько дней у двух детей проявились признаки заболевания, по результатам двух первых проб у одного из них выявлен коронавирус.

Детей госпитализировали в инфекционное отделение, анализы направлены в Москву для детального исследования. Вчера с признаками инфекционного заболевания госпитализирован третий подросток, его биоматериал также направлен в Москву для уточнения диагноза.

Костромская область

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