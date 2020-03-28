Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:35Заразились
на 28.03В России 1 264+228В мире 593 291+63 700

Власти Калмыкии ввели режим ЧС в Элисте

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Деятельность объектов массового скопления людей и пассажирские перевозки временно приостанавливаются на территории города Элиста в связи введения режима ЧС из-за угрозы коронавируса, сообщает пресс-служба города Элисты в субботу.

"Ввиду эпидемической ситуации и во исполнение указа Главы Калмыкии о дополнительных мерах по предупреждению ввоза и распространения коронавируса оперативный штаб Администрации города принял решение о введение на территории Элисты режима ЧС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для недопущения распространения инфекции временно прекращается деятельность развлекательных, культурных, спортивных, досуговых объектов, в том числе клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров.

Также на период режима ЧС не будут функционировать салоны красоты, массажные кабинеты, СПА, солярии, бани, сауны и другие объекты, предполагающие присутствие людей. Также принято решение с 29 марта в Элисте и пригороде временно приостановить пассажирские перевозки.

При этом объекты торговли продуктами питания и товарами первой необходимости продолжат свою деятельность, на рынках останутся открытыми лишь продовольственные отделы. Представителям старшего поколения (от 65 лет и старше) рекомендуют соблюдать режим самоизоляции в домашних условиях. Администрация города организовала работу волонтеров, которые будут носить лекарства старшему поколению и маломобильной группе населения.

Ранее глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил на своих страницах в соцсетях о том, что коронавирус первично диагностирован у жителя Калмыкии.

Калмыкия Элиста

Новости

Что произошло за день: суббота, 28 марта

В Ростове-на-Дону возгорание сухой травы охватило 25 гектаров

В Ростове-на-Дону возгорание сухой травы охватило 25 гектаров

Авиакомпаниям компенсируют 1,5 млрд рублей за вывоз россиян из-за границы

У пятой скончавшейся в Москве пациентки с COVID-19 были проблемы с сердцем

У пятой скончавшейся в Москве пациентки с COVID-19 были проблемы с сердцем

Россия с 30 марта временно закроет госграницу из-за коронавируса

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

В Петербурге умер пациент с коронавирусом

Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи

Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи

ФМБА разработало схему лечения коронавируса на основе препарата против малярии

Голикова посоветовала сдавать тест на коронавирус только людям из группы риска

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');