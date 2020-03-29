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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту до 1,5 км

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Пепловый выброс на высоту до 1,5 км произошел на вулкане Эбеко на острове Парамушир (Северные Курилы Сахалинской области), в городе Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано, сообщило ГУ МЧС по региону.

"На вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту до 1,5 км. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние до 5 км", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что в городе Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано, запаха сероводорода не ощущается. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Высота вулкана - 1156 м, он расположен в семи км от города Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского на острове Парамушир - Северные Курилы Сахалинской области.

Эбеко Курильские острова

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