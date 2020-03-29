Первые два случая заражения коронавирусом подтверждены в Марий Эл

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Врачи в Йошкар-Оле (республика Марий Эл) подтвердили первые два случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает в воскресенье пресс-служба главы республики.

"Коронавирус обнаружили у одной из йошкаролинок, а также у женщины, которая прибыла в Марий Эл поездом из Москвы. Обеих пациенток сразу госпитализировали. Известно, что приехавшая домой женщина работала в одном из аэропортов Москвы, ей 26 лет. Второй женщине - 38 лет, сейчас выясняется, где она могла заразиться", - говорится в сообщении.

Состояние обеих пациенток удовлетворительное, сообщил глава Марий Эл Александр Евстифеев.

"Женщины будут находиться в инфекционном боксе две недели с момента поступления. Сейчас устанавливаются личности тех, кто контактировал с заболевшими. Их переводят под медицинское наблюдение", - цитирует пресс-служба слова Евстифеева. Он добавил, что все необходимые силы в республике имеются.

"Насколько активно вирус будет распространяться в регионе, зависит от каждого из нас. Многие люди пока недооценивают коварность вируса и продолжают гулять на улице. Мировая практика показывает, насколько опасна такая беспечность. Самое главное в это время - остаться дома и замедлить распространение вируса", - подчеркнул глава Марий Эл.

По информации пресс-службы, до воскресенья Марий Эл оставалась единственным регионом в Приволжском федеральном округе, где не было зафиксировано заразившихся коронавирусной инфекцией.