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"Калашников" и производитель "Ярсов" вошли в перечень системообразующих предприятий

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Три завода ОПК Удмуртии вошли в федеральный перечень системообразующих предприятий, сообщает пресс-служба главы и правительства республики в понедельник.

"В федеральный перечень системообразующих предприятий со стороны Удмуртии включены следующие компании: АО "Воткинский завод", АО "Ижевский завод "Аксион-холдинг", АО "Концерн "Калашников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в перечень также вошло одно предприятие АПК Удмуртии - ОАО "Милком" (входит в агрохолдинг "Комос Групп").

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, мотоциклы, станки и инструменты.

"Воткинский завод" выпускает "Искандер-М", "Ярс" и "Булава", а также гражданскую продукцию (нефтегазовое оборудование и оборудование для атомной энергетики, металлорежущие станки, инструмент).

АО "Ижевский мотозавод "Аксион-Холдинг" - многопрофильное приборостроительное предприятие ОПК, производит аппаратуру систем управления для ракетных комплексов, ракет-носителей, антенные системы и бортовую аппаратуру для космических аппаратов, ЭВМ спецназначения и другую продукцию оборонного и гражданского направления.

Удмуртия Воткинский завод Аксион-холдинг Калашников

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