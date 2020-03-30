Предполагаемый виновник взрыва газа в пермской многоэтажке скончался в больнице

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Житель Перми, по чьей вине, как предполагают следователи, 20 марта взорвался газ в жилом доме, умер в больнице. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления СК России.

Уголовное дело было возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности", однако позже переквалифицировано на статью "убийство, совершенное общеопасным способом".

Бытовой газ взорвался днем 20 марта в квартире пятиэтажного дома в Перми на улице Чернышевского. В результате происшествия погиб хозяин квартиры, еще четыре человека пострадали.

Специалисты АО "Газпром газораспределение Пермь" проверили эту квартиру и пришли к предварительному выводу, что газовый шланг мог быть умышленно поврежден. По версии газовиков, жильцы квартиры преднамеренно создали взрывоопасную концентрацию газа в помещении.