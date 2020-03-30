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Путин поручил готовиться к приему больных из соседних субъектов РФ

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству предусмотреть компенсацию из федерального бюджета регионам при межрегиональном взаимодействии, включающем прием больных из соседних регионов.

"В регионах ситуация с коечным фондом разная, отличается друг от друга. Поэтому уже сейчас следует предусмотреть схемы межрегионального взаимодействия, включая прием больных из соседних регионов, а также выезд медицинских бригад, служб скорой помощи за пределы территории своего субъекта Федерации", - сказал Путин в понедельник на совещании с полпредами в федеральных округах.

В этой связи Путин поручил правительству РФ "в таких случаях предусмотреть компенсацию региональным бюджетам за счет федерального центра".

Владимир Путин

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