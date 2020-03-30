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Призывы к самоизоляции в Петербурге начали транслировать через репродукторы

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Жителей Петербурга по системе городского оповещения попросили соблюдать режим самоизоляции и напомнили об ответственности за его нарушение.

Как передал корреспондент "Интерфакса", трансляция сообщения началась после 17:00 понедельника.

"Оставайтесь дома и соблюдайте режим самоизоляции. Проветривайте помещения. При первых признаках недомогания вызывайте врача. За нарушение режима самоизоляции предусмотрена ответственность вплоть до уголовной", - обратились власти города к жителям.

Петербург

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