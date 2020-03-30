В Минэке призвали G20 отменять некоторые санкции и ограничения в условиях кризиса

Речь идет прежде всего о поставках медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников призвал министров торговли стран G20 для быстрейшего преодоления текущего кризиса сокращать неоправданные торговые ограничения и санкции - прежде всего в отношении поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий, говорится в сообщении министерства.

Решетников 30 марта принял участие во встрече министров торговли стран G20 в режиме видеоконференции. Главная тема - влияние последствий распространения коронавируса на мировую торговлю. По итогам встречи министрами было принято совместное заявление о коллективных действиях, направленных на противостояние разрушительному влиянию пандемии на торговлю.

По словам Решетникова, пандемия стала серьезным ударом для глобальной экономики и мировой торговли: "Под угрозой - архитектура торговых и инвестиционных связей, глобальных производственных цепочек, которая складывалась за десятилетия глобализации. Мы должны переломить эту опасную тенденцию".

Он напомнил, что дополнительный вклад в кризис сегодня вносят многочисленные торговые конфликты, неоправданные ограничения и санкции.

"В этой связи важным совместным шагом видится сокращение таких ограничительных мер, и прежде всего тех, которые блокируют или серьезно затрудняют доступ к медикаментам, продовольствию, оборудованию и технологиям", - приводятся в релизе слова Решетникова.

Министр также подчеркнул, что в нынешних чрезвычайных условиях как никогда важно максимально сдерживать факторы, дополнительно усиливающие непредсказуемость и нестабильность многосторонней торговой системы.

"Поэтому призываем сделать все возможное для восстановления нормальной работы и совершенствования ВТО - одного из важных институтов глобального управления. G20 должна выступить локомотивом этой работы", - заявил в своем выступлении Решетников.

В принятом министрами G20 коммюнике в частности говорится, что принимаемые странами "Двадцатки" чрезвычайные меры, направленные на борьбу с последствиями COVID-19, должны быть целевыми, соразмерными, прозрачными и временными, соответствующими правилам ВТО. Министры единогласно выступили за противодействие спекулятивным практикам и необоснованному повышению цен. Договорились способствовать упрощению доступа к продукции первой необходимости, включая товары медицинского назначения, в том числе посредством целевого инвестирования и стимулирования производства в этих сферах.