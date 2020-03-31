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В Тверской области выявлен новый случай коронавирусной инфекции

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - По состоянию на 30 марта в Тверской области выявлен новый случай коронавирусной инфекции, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства.

"Диагноз подтвержден у жителя области, который недавно вернулся из-за рубежа. Пациент госпитализирован в Калининскую ЦРБ, состояние здоровья - удовлетворительное. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с заболевшим", - отметил собеседник агентства.

По его словам, всего в настоящее время в регионе подтверждены четыре случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Двое заболевших уже выздоровели, 27 марта они выписаны из больницы. Два пациента проходят лечение.

"В Тверской области распоряжением губернатора Игоря Рудени действует целый ряд ограничений, направленных на сохранение здоровья граждан. Отменены все массовые мероприятия. Приостановлена работа развлекательных заведений и торговых точек. Продолжают работу только продуктовые магазины, медицинские учреждения и аптеки, все службы жизнеобеспечения", - добавили в пресс-службе.

Тверская область

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