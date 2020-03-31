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Один человек погиб при взрыве газа в закрытом городе под Красноярском

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Красноярске взорвался бытовой газ в жилом доме, есть погибший, сообщил источник "Интерфакса".

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, взрыв произошёл в пятиэтажке в закрытом городе Зеленогорск под Красноярском.

"В пятиэтажном доме на улице Мира взорвался бытовой газ в квартире на третьем этаже. Горят две квартиры, обрушилась одна из стен. Погиб как минимум один человек", - сказал источник.

Проводится эвакуация жильцов.

Красноярский край

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