Один человек погиб при взрыве газа в закрытом городе под Красноярском

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Красноярске взорвался бытовой газ в жилом доме, есть погибший, сообщил источник "Интерфакса".

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, взрыв произошёл в пятиэтажке в закрытом городе Зеленогорск под Красноярском.

"В пятиэтажном доме на улице Мира взорвался бытовой газ в квартире на третьем этаже. Горят две квартиры, обрушилась одна из стен. Погиб как минимум один человек", - сказал источник.

Проводится эвакуация жильцов.