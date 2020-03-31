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В Томском университете заявили об угрозе популяции клещей в Сибири

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Клещи в Сибири начали активность раньше обычного из-за аномально теплой весны, но это угрожает их популяции, считает профессор кафедры зоологии беспозвоночных Биологического института (БИ) Томского госуниверситета (ТГУ) Владимир Романенко.

"Зима 2019-2020 года была очень снежной. В том случае, если таяние снега будет быстрым, большое количество воды может негативно сказаться на клещах и привести к гибели части вредителей", - цитирует пресс-служба ТГУ слова Романенко.

Вместе с тем, по данным ученого, в последние годы в Сибири выдавалось достаточно теплое, порой жаркое лето, что пошло вредителям на пользу - количество клещей растет.

Помимо этого, новые очаги клещевых инфекций появляются в результате недостаточно эффективной политики в отношении бездомных животных - кошек и собак, которые выступают главными разносчиками клещевых инфекций в городе.

"Зачастую собаки, которые питаются в пригороде на свалках, перемещаются в разные районы Томска, перенося с собой клещей. Подкармливая бродячих животных, люди способствуют размножению и распространению кровососущих вредителей и сами же становятся их жертвами", - пояснил Романенко.

Кроме того, люди зачастую с наступлением тепла стремятся на природу и в парки, где чаще всего передвигаются небольшие животные, в том числе грызуны, которые переносят на себе личинки клеща.

Как сообщалось, Гидрометцентр прогнозирует весной температуры выше нормы в Сибирском федеральном округе.

ТГУ был открыт в 1888 году. Вуз занял седьмое место в Национальном рейтинге университетов 2019 года, подготовленном международной информационной группой "Интерфакс", сохранив прошлогоднюю позицию.

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