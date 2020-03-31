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Белорусские сыщики за два дня задержали в Москве и Петербурге более 60 человек

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В России по запросу Белоруссии задержали более 60 фигурантов уголовных дел, разыскиваемых белорусской стороной, сообщили в пресс-службе МВД республики.

"Межгосударственное специальное комплексное мероприятие "Розыск" проходило 18-19 марта на территории стран-участниц СНГ. В дни проведения основного этапа в Москве и Санкт-Петербурге работали сыщики из различных регионов Беларуси", - рассказали в министерстве.

В результате, продолжили в ведомстве, за двое суток на территории Москвы и области были задержаны 45 разыскиваемых белорусской стороной фигурантов уголовных дел, также были найдены 12 без вести пропавших. В Санкт-Петербурге по запросу Белоруссии задержаны 16 обвиняемых и установлено местонахождение 4 без вести пропавших. Общее число задержанных составило 61 человек.

По информации МВД, всего на территории государств-участников СНГ задержаны 96 фигурантов уголовных дел, объявленных в розыск белорусскими правоохранительными органами, найдены 37 без вести пропавших. "В нашей стране задержаны 228 обвиняемых и установлено местонахождение 102 без вести пропавших", - добавили в ведомстве.

Белоруссия МВД Москва Петербург

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