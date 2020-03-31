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Восьмимесячный ребенок заразился коронавирусом в Курской области

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Среди заразившихся коронавирусной инфекцией в Курской области есть восьмимесячный ребёнок, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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"Из восьми человек, находившихся под наблюдением, диагноз подтвердился у троих. Один из них - мужчина, вернувшийся 20 марта из Московской области, он находится в удовлетворительном состоянии. И ещё два пациента - это семья, вернувшаяся из-за границы, среди которых восьмимесячный ребенок", - написал Старовойт на своей странице в соцсети.

Он отметил, что все заболевшие находятся под наблюдением врачей.

Как сообщалось, ранее во вторник в Курской области были выявлены три первых случая COVID-19.

Курская область

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