В НИИ Склифосовского связали рост числа заболевших COVID-19 в РФ с лучшей выявляемостью

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Количество случаев Сovid-19 увеличилось в России в связи с лучшей выявляемостью, сказал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" главный врач больницы Института Склифосовского Сергей Петриков.

"Выявляемость стала больше", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента о том, с чем связано увеличение количества заболевших в России за эти сутки.

Тем не менее, добавил Петриков, что пока рано говорить о том, по какому сценарию развития ситуации с коронавирусом пойдет Россия.

По данным на 31 марта, количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России перевалило за 2 тысячи, увеличившись на 500 за сутки. В стране зарегистрировано 2337 случаев коронавирусной инфекции в 73 регионах.