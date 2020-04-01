Регионам разрешили применять новую дорожную разметку и знаки

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В России вступили в силу новые стандарты дорожных знаков и разметки. Как напоминает "Коммерсантъ", речь идет о таких указателях как "Участок перекрестка" или "Движение автобусов запрещено" и других.

Как отмечает издание, стандарты пока носят рекомендательный характер. Как только ссылки на них пропишут в ПДД и распоряжении правительства (поправки уже готовятся), правила станут обязательными.

Основные нововведения связаны с новыми типами знаков, которые уже введены в ПДД, но не были стандартизированы. Некоторые указатели ранее применялись в Москве в рамках эксперимента, теперь эта практика полностью легализована как на столичном, так и на федеральном уровне.

Как разъясняет "Коммерсантъ", знак "Участок перекрестка" предупреждает водителя о запрете въезда во время затора на ближайший перекресток или на его часть, обозначенную разметкой "вафельница". Подобная разметка, напомним, применяется в Москве с 2015 года, в ПДД она появилась в апреле 2018 года.

Знак "Движение автобусов запрещено" запрещает въезд на определенную территорию автобусов без специального разрешения, за исключением маршрутных и школьных.

Знаки "Велосипедная зона" и "Конец велосипедной зоны" обозначают участок дороги или территорию, в пределах которых велосипедисты имеют приоритет перед пешеходами и автомобилями.

Отдельные знаки и таблички разработаны для транспорта с определенным экологическим классом двигателя. Их будут применять в зонах с плохой экологической обстановкой или наоборот в парках и заповедниках. В ПДД указатель ввели еще в июле 2018 года, до сих пор он нигде еще не применялся.

Отдельные таблички созданы для электромобилей: "Вид транспортного средства" и "Кроме вида транспортного средства" с изображением электромобиля могут применяться вместе с другими знаками — например, когда нужно выделить парковочные места только для электромобилей или, наоборот, запретить им проезд.

Новая табличка "Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса", которая может применяться совместно со знаком "Парковка" возле зданий дипкорпуса.

ГОСТ также запрещает применять знаки "Главная дорога", "Конец главной дороги", "Уступите дорогу" и "Движение без остановки запрещено" на прямоугольных щитах желто-зеленого цвета. Такие знаки должны быть треугольными: особая форма позволяет правильно распознать знак, даже если он залеплен снегом или грязью, и расположен обратной стороной к водителю.

Введены также новые правила применения разметки. Зона платной парковки теперь может быть обозначена синей сплошной линией. Также уточнено, что окончание желтой линии разметки не прекращает зону действия знака запрета парковки, а синей разметкой можно обозначать платные места.