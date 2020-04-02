ФСБ задержала в Крыму выходцев из Средней Азии, пытавшихся уехать на войну в Сирию

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Двое уроженцев стран Средней Азии подозреваются в подготовке к участию в деятельности организации, которая признана в РФ террористической, они задержаны в Крыму, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России в четверг.

Задержанные исповедуют "идеи радикального ислама", они планировали через третьи страны въехать в Сирию, чтобы воевать там в рядах международной террористической группировки, говорится в пресс-релизе управления ФСБ.

По данным спецслужбы, подозреваемые 1997 и 1999 годов рождения заранее приобрели камуфляжную форму, лекарства, заказали такси по маршруту Симферополь - Краснодар, купили билеты на автобус из Краснодара в Тбилиси и авиабилеты в Стамбул. Однако выехать за пределы полуострова они не успели.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.30, ч.2 ст.205.5 УК РФ (приготовление к совершению преступления - участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической). Задержанные арестованы на два месяца.